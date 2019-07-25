المؤقتة تخصص أكثر من 71 مليون دينار لوزارة التعليم لتنفيذ مشاريع بالمنطقة الشرقية

العنوان_قرنادة

أصدر مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة خمسة قرارات منح من خلالها الإذن لوزارة التعليم بتنفيذ عدة مشاريع لمباني تعليمية بالمنطقة الشرقية بقيمة إجمالية تجاوزت 71 مليون دينار.

ونص القراريْن رقم 493 و494 لسنة 2019 على تخصيص مبلغ قرابة 47 مليونا و110 ألف دينار لتنفيذ أعمال الصيانة والإنشاء لبعض المباني التابعة لجامعة بنغازي، فيما نصّ القرار رقم 496 على تخصيص مبلغ 19 مليون و364 ألف دينار لتنفيذ أعمال الصيانة والإنشاء لمبنى الإدارة العامة لجامعة بنغازي، إضافة إلى مبلغ تجاوز 427 ألف دينار لصيانة مبنى استراحة أعضاء هيئة التدريس بكلية الآداب والعلوم بمدينة جالو.

كما أصدرت الحكومة المؤقتة القرار رقم 495 والذي ينص على تخصيص مبلغ مليونيْن و272 ألف دينار لتنفيذ مشروع استكمال مبنى أكاديمية الدراسات العليا فرع اجدابيا، والقرار رقم 497 والذي نص على تنفيذ مشروع إنشاء كلية الهندسة بجامعة بنغازي فرع المرج بقيمة مليونيْن و65 ألف دينار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية