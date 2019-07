برلماني: لم يعد هناك مكان للسراج للعب أي دور في الساحة السياسية

المتوسط:

أكد عضو مجلس النواب، محمد العباني، على عزم الجيش الوطني على محاربة الإرهاب وحل التشكيلات المسلحة، ونزع سلاحها وبناء الدولة المدنية وإسقاط اتفاق الصخيرات وإعادة تفعيل الإعلان الدستوري.

ودعا العباني، رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج إلى الرحيل بعد زيارته الأخيرة إلى تونس، التي قال العباني إنها جاءت استمرارا لاستجداء المجتمع الدولي بعد الضغط المتزايد من قبل الجيش الوطني على التشكيلات المسلحة في طرابلس.

وصف العباني، زيارة السراج إلى تونس، التي سبقه إليها رئيس المجلس الاستشاري للدولة خالد المشري بـ”رقصة الديك الذبوح”، قائلا إنه لم يعد هناك مكان للسراج للعب أي دور في ساحة العملية السياسية بليبيا.

