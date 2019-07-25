الخارجية الأردنية تطالب بالإفراج عن رعايا محتجزين بليبيا 

دعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السلطات الليبية بالعمل على الإفراج عن مواطنيها الثلاثة المختطفين في ليبيا وإعادتهم إلى بلدهم بحسب ما نقلته صحيفة الغد الأردنية عن مصدر في الوزارة.

وأفاد المصدر بأن الوزارة تتابع قضية مواطنيها، الذين تم اختطافهم منذ عام بمنطقة تاجوراء في طرابلس، بالطرق الرسمية والدبلوماسية، موضحا أن الوزارة أجرت عديد الاتصالات مع الحكومة الليبية وراسلت أكثر من مرة السفارة الليبية في عمان.

يذكر أن المحتجزين الثلاثة يعملون بشركة مختصة في ليبيا في مجال السمع والنطق منذ 8 سنوات.

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