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الخارجية الأردنية تطالب بالإفراج عن رعايا محتجزين بليبيا 

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السلطات الليبية بالعمل على الإفراج عن مواطنيها الثلاثة المختطفين في ليبيا وإعادتهم إلى بلدهم بحسب ما نقلته صحيفة الغد الأردنية عن مصدر في الوزارة.

وأفاد المصدر بأن الوزارة تتابع قضية مواطنيها، الذين تم اختطافهم منذ عام بمنطقة تاجوراء في طرابلس، بالطرق الرسمية والدبلوماسية، موضحا أن الوزارة أجرت عديد الاتصالات مع الحكومة الليبية وراسلت أكثر من مرة السفارة الليبية في عمان.

يذكر أن المحتجزين الثلاثة يعملون بشركة مختصة في ليبيا في مجال السمع والنطق منذ 8 سنوات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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