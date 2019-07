وفقا للدستور التونسي … تعرف على محمد الناصر رئيس تونس المؤقت؟

المتوسط:

حدد الدستور التونسي الرئيس المؤقت للبلاد والذي يتولي مهام الحكم ثم يدعو لإجراء انتخابات رئاسية.

ويتولى رئيس مجلس النواب، وهو في الوقت الراهن محمد الناصر والذي ينتمي ، على الفور منصب رئيس البلاد بصورة مؤقتة ولمدة لا تزيد عن 90 يوما ولا تقل عن 45 يوما.

من هو محمد الناصر

يعد محمد الناصر الذي تجاوز عمره ثمانين عاما والذي انتخب يوم الرابع من شهر ديسمبر الأول 2014 رئيسا لمجلس نواب الشعب في تونس.

ولعب الناصر ادورا هامة في ثلاث مراحل عبر تاريخ تونس السياسي الحديث بعد الاستقلال وهي المرحلة التي حكم خلالها الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة البلاد ومرحلة زين العابدين بن علي ومرحلة ما بعد ثورة يناير عام 2011.

فخلال المرحلة الأولى كان محمد الناصر لمرتين اثنتين وزيرا للشؤون الاجتماعية . وأثناء المرحلة التي حكم خلالها بن على تونس والتي امتدت من عام 1987 إلى عام 2011، عين محمد الناصر في عدة مناصب منها رئيس البعثة الدائمة لتونس لدى الأمم المتحدة والهيئات الدولية المختصة في جنيف ومنسق الميثاق العالمي للأمم المتحدة بتونس.

أما بعد ثورة ” الياسمين” فقد شغل منصب وزير

الشؤون الاجتماعية في حكومة الباجي قائد السبسي.

ويعد محمد الناصر من الخبراء العرب المتخصصين في القوانين الاجتماعية. فهو حاصل على الدكتوراه في القانون الاجتماعي من جامعة السوربون الفرنسية. وقد تمكن طوال المهام التي تولاها داخل تونس وخارجها من اكتساب خبرة معترف بها دوليا في هذا المجال.

وفي شهر فبراير عام ٢٠١٤ التحق محمد الناصر بحزب “نداء تونس” الذي يتزعمه الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، ليلتحق بالبرلمان ثم ينتخب رئيسا له وبعد رحيل السبسي يتولى مسئولية إدارة البلاد مؤقتا.

