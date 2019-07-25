مدير «الأحوال المدنية» في بنغازي يرصد حالات تعطيل للمواطنين

رصد مدير مصلحة الأحوال المدنية في بنغازي، مقدم أسامة محمد الدرسي، خلال جولته التفتيشية للمكاتب الخدمية، حالات تعطيل للمواطنين، دون أسباب.

وحذر الدرسي، الموظفين في السجلات المدنية، من التأخر في إنهاء المعاملات الخاصة بهم، وفق خطابه إلى مديري تلك المكاتب، المنشور على صفحة المصلحة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وطالب بتسهيل طلبات المواطنين، كما وجه الموظفين بالحضور إلى العمل حسب الدوام الرسمي المعمول به، كما طالب رؤساء المكاتب بمراسلته في حال نقص القراطيس، أو وجود مشكلات أخرى.

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