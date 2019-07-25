تشكيل لجنة لتنظيم العمالة الوافدة بسوق العمل الليبي

كشف المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق، أنه تم اليوم الخميس، الاتفاق على تشكيل اللجنة الدائمة لتنظيم العمالة الوافدة بسوق العمل الليبي وذلك برئاسة وزيري الداخلية المفوض فتحي باشاغا والعمل والتأهيل المهدي الأمين وعضوية رئيسي جهازي المخابرات الليبية والأمن الداخلية ومديري إدارتي الشؤون القنصلية بوزارة الداخلية والنقل الجوي بمصلحة الطيران ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بوزارة الداخلية واتحاد عام غرف التجارة والصناعة والزراعة.

وأوضحت اللجنة في بيان أصدرته، بأنها ستتولى مراجعة وتحديد وتنظيم سوق العمالة الوافدة ووضع الاقتراحات لمعالجة الصعوبات التي تواجه تسيير العمالة الوافدة وفق احتياجات السوق الليبي، لافتة إلى رفع القيود على العمالة الوافدة لرعايا دولتي مصر والنيجر لتغطية احتياجات السوق الليبي من العمالة الوافدة، وتسوية أوضاع العمالة من الدول المستثناة والمتواجدين بطرق غير مشروعة داخل الأراضي الليبية.

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