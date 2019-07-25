طائرة عسكرية إيطالية تنفذ مهام استخباراتية قبالة سواحل طرابلس

في حدث أصبح عاديا يتكرر يوميا، أفاد موقع “Italian Military Radar” المتخصص في رصد حركة الملاحة الجوية العسكرية وأعمال التجسس والاستطلاع، أمس الأربعاء، بتنفيذ طائرة تابعة لسلاح الجو الإيطالي مهمة في العاصمة طرابلس، لافتا إلى أنها قامت بمهمة مماثلة لتلك التي قامت بها طائرة عسكرية أخرى أول أمس الثلاثاء، دون الكشف عن أية معلومات حول طبيعة هذه المهام التي وصفها بـ”المزدوجة”.

وأكد الموقع في تقريرٍ له، طالعته وترجمته “أوج”، أن الطائرة العسكرية الإيطالية Alenia C-27J (MM62220) كانت قد غادرت مطار بيزا الدولي الإيطالي في مهمة مماثلة للطائرة الإيطالية Alenia C-27J “Spartan”، التي غادرت أول أمس الثلاثاء، من ذات المطار الإيطالي، في حوالي الساعة 12:30 صباحًا، وتحمل رقم: MM62220 ، وهبطت في العاصمة طرابلس.

وأشار الموقع الإيطالي، إلى أن طبيعة المهمة غير معروفة، لافتًا إلى أن الطائرة بعد ساعة من التوقف غادرت من طرابلس باتجاه الشمال.

وأضاف أن طائرة أخرى تتبع لسلاح الجو الإيطالي “Beechcraft B350ER” (MM62300) ، نفذت مهمة استخباراتية واستطلاعية والتي يرمز لها بالحروف “ISR” قبالة العاصمة طرابلس، وهبطت في مطار جزيرة بانتليريا الإيطالية حوالي الساعة 7 مساءً.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي ترصد فيها مواقع ملاحة جوية عسكرية انتهاكات لطائرات تتبع دولا أجنبية في مهمات استطلاعية أو استخباراتية أو حتى تدريبية وتجريبية لمروحياتها.

وكان موقع الرادار العسكري الإيطالي “إيتاليان ميليتاري رادار”، قد أعلن عن عدد كبير جدًا من الانتهاكات للأجواء الليبية وعمليات الاستطلاع والمراقبة، آخرها رصد طائرة من طراز بوينج، تابعة لسلاح الجو التركي تقوم بمهمة استطلاع ومراقبة قبالة السواحل الليبية، فضلاً عن طائرات حلف الناتو، وطائرات الاستطلاع الفرنسية، وغيرها.

وبحسب تقارير لعدة مواقع رادارات عالمية – ترصد حركة الملاحة الجوية- فقد كثف سلاح الجو الإيطالي طلعاته فوق الأجواء الغربية للبلاد طيلة العام الماضي.

وكشف مراقبون، أن عدم خشية الدول التي تخترق الأجواء الجوية الليبية من افتضاح أمرها، يحصر الموقف في سيناريوهين كلاهما مر: فإما أن هذه الدول تتفق وحكومة الوفاق المدعومة دوليًا أو أنها تأمن رد السراج، إذ ما كشف أمر مهمتها المجهولة.

وسمحت التطبيقات المجانية على الإنترنت، لهواة متابعة الملاحة الجوية كشف حقيقة استباحة سماء ليبيا، وسجلت هذه التطبيقات مباشرة قيام سلاح الجو الإيطالي، بطلعات مكثفة مشابهة على أجواء المنطقة الشرقية، والتي انحصرت في مناطق شرق وغرب بنغازي، حيث أظهرت البيانات تحليقها من منطقة توكره، وصولاً إلى منطقة الأبيار، وسلوق، وقمينس، مرورًا بالرجمة خلال العام المنصرم.

ويتباهى حساب موقع “إيتاليان ميليتاري رادار”، باستعراض تفاصيل رحلات التجسس، ففي مارس عام 2018م، نشر الحساب الرسمي للموقع، تفاصيل طائرة تجسس إيطالية، اخترقت الأجواء الليبية، وذكر أنها من طراز “جلف ستريم”، أقلعت من قاعدة “تراباني”، جنوبي إيطاليا، ثم عادت لها، بعد أن أنهت مهمة تصوير استخباراتية شرقي بنغازي، بعد 7 ساعات من التحليق المتواصل في سماء ليبيا.

المصدر/ JANA