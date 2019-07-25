هيئة الرقابة الإدارية تتابع ميدانيا عمل شركة الكهرباء

قامت إدارة الرقابة على شركات النفط والطاقة، بهيئة الرقابة الإدارية، بمتابعة ميدانية لعمل الشركة العامة للكهرباء، للوقوف على آخر المستجدات في موضوع طرح الأحمال، والخطط الموضوعة لحل هذه المشكلة، والتعرف عن قرب عن أهم الصعوبات الإدارية التي تعرقل عمل الشركة.

حيث تم تقديم شروحات عن الاستهلاك اليومي والفاقد، بكافة المناطق والمدن الليبية، والاطلاع على البيانات التفصيلية لعمل بعض المحطات، وما تحتاجه من أعمال صيانة لتحسين أدائها واستقرارها.

هذا وأكد مدير الإدارة العامة للإنتاج، أن الأسبوع القادم سيبدأ عمل الوحدة الثالثة للمساهمة في تحسين الشبكة بالمنطقة الجنوبية.

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