أول تعليق لحكومة الوفاق و”بركان الغضب” على “كلمة حفتر”

قال متحدث المركز الإعلامي لعملية “بركان الغضب”، مصطفى المجعي، إن كلمة حفتر التي ألقاها الأربعاء جاءت لرفع معنويات قواته بعد خسائرها المتكررة، وفشلها في اقتحام طرابلس.

وأضاف المجعي في تصريح للأناضول، كلمة حفتر تأتي في اطار الحملة الإعلامية لقواته للتغطية على فشله الذريع في أحكام السيطرة على طرابلس، مؤكدًا أن قواتهم “على استعداد لصد أي هجوم لقوات حفتر وجميع المحاور جاهزة لأي طارئ”.

وكان المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني، قد طمأن، الشعب الليبي، بأن موعده مع النصر القريب، وأن بلوغ الهدف قد اقترب، موضحًا أن ذلك الهدف، هو الذي قدم الشعب من أجله قوافل الشهداء، والجرحى من أبنائه.

وأضاف في تسجيل مرئي له، أن الجميع كان بالأمس القريب مع الشعب الليبي جنبًا إلى جنب، يواجهون معًا عدوًا متوحشًا لم يسبق أن شهدت الأرض له مثيلاً، في طغيانه وبشاعة جرائمه، واستخفافه بقيمة الإنسان، وخليفة الله في أرضه.

وقال حفتر، “موعدنا مع النصر قد اقترب، وقد حانت ساعة الخلاص لكل الليبيين.. الجيش والشعب سيرفعان راية النصر في طرابلس”.

وأضاف “ستكون طرابلس درة ليبيا آمنه مطمئنة دون خوف ودون أن يؤخذ القرار فيها تحت فوهات بنادق المليشيات التي تحكمها”.

المصدر/ وكالات

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي