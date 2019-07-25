عماري يبحث مع أكسن الاستفادة من الشركات التركية في مشروعات الكهرباء

بحث عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، الدكتور محمد عماري، مع سفير تركيا لدى ليبيا، سرحات أكسن، اليوم الخميس، كيفية الاستفادة من الشركات التركية المتخصصة في توليد الطاقة؛ لدعم شبكة الكهرباء في ليبيا.

وناقش الطرفان، المشاريع التي تنفذها الشركات التركية في البلاد، وفق بيان إدارة التواصل والإعلام بحكومة الوفاق، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وشكر عماري، الحكومة والشعب التركي «للدور الداعم لحكومة الوفاق»، فيما أكد السفير استمرار مساندة بلاده لها.

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