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عماري يبحث مع أكسن الاستفادة من الشركات التركية في مشروعات الكهرباء

تم النشر منذُ 30 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

بحث عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، الدكتور محمد عماري، مع سفير تركيا لدى ليبيا، سرحات أكسن، اليوم الخميس، كيفية الاستفادة من الشركات التركية المتخصصة في توليد الطاقة؛ لدعم شبكة الكهرباء في ليبيا.

وناقش الطرفان، المشاريع التي تنفذها الشركات التركية في البلاد، وفق بيان إدارة التواصل والإعلام بحكومة الوفاق، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وشكر عماري، الحكومة والشعب التركي «للدور الداعم لحكومة الوفاق»، فيما أكد السفير استمرار مساندة بلاده لها.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • الشعب الليبى سيحرق اى شركات تركية على اراضيه انتقاما للدور التركى الداعم للارهاب ولن ينفعك ايها السفيه التركى السفيه الخوانى عندما يتم القبض عليه ومحاكمته فالشعب الذى طرد الاحتلال الايطالى والامريكى والانجليزى قادر على دحر الاحتلال التركى اخرج ياشيطان اخرج ياشيطان

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