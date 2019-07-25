الفقيه: برلمان طرابلس أرسل وفدًا إلى روسيا لمناقشة الوضع الليبي

قال عضو مجلس النواب المنعقد في طرابلس، سليمان الفقيه، إن المجلس أرسل وفدا من أعضائه إلى روسيا، لمناقشة الملف الليبي والوضع الراهن.

وأضاف الفقيه، في تصريحات لشبكة الرائد الإعلامية التابعة لحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، اليوم الخميس، أن تفاقم الوضع في ليبيا حاليا، أحد أسبابه الرئيسية التدخل الخارجي، الذي يأتي بتواصل أطرف ليبية معهم بطريقة سيئة أو عرض مصالح.

واستنكر الفقيه ما تفعله بعض الدول التي تؤكد على شرعية حكومة الوفاق المدعومة دوليا، وتستقبل أجساما موازية لها وتتباحث معها، بحسب تعبيره.

وتأتي الزيارة في الوقت الذي تثار فيه أزمة بين حكومة الوفاق وروسيا، بعدما أفادت وكالة “بلومبرج” الأمريكية في 5 ناصر/يوليو الجاري، بأن قوات الأمن التابعة لحكومة الوفاق، أوقفت مواطنين روسيين اثنين في طرابلس لـ”محاولتهما التأثير على الانتخابات المقبلة” في البلاد.

وكان رئيس مؤسسة حماية القيم الوطنية، ألكسندر مالكيفيتش، أعلن عن احتجاز رئيس مجموعة الأبحاث الميدانية لمؤسسة حماية القيم الوطنية مكسيم شوغالي والمترجم سامر حسن علي في طرابلس.

وقالت المؤسسة في بيان لها، طالعته وترجمته “أوج”، إن مجموعة الأبحاث وعلى رأسها مكسيم شوغالي موجودة في ليبيا بالتنسيق مع ممثلي السلطات المحلية، تعرضت للاعتقال في العاصمة طرابلس، وأعربت المؤسسة عن أملها في أن يتم حل سوء التفاهم قريبا ويطلق سراح موظفيها بأسرع وقت ممكن.

وكان مصدر دبلوماسي، كشف أن مكتبًا أمنيًا بالسفارة الأمريكية في تونس، وراء تقديم معلومات لحكومة الوفاق، وميليشيا الردع الذي يترأسها عبد الرؤف كارة، للقبض على خبراء مركز الأبحاث الروس.

وأوضح المصدر، الذي رفض الإفصاح عن اسمه، في تصريحات لـ”أوج”، أن الخبراء الروس كان عملهم مختصًا بالعمل الانتخابي وطرق تنظيم الانتخابات، بالإضافة لإجراء دراسات ميدانيةً علي أرض الواقع وتدريب فرق من الشباب في مجال الانتخابات، إيمانًا منهم بضرورة قياس اتجاهات الرأي العام ومتطلبات المرحلة المقبلة ليكون رأي الشعب الليبي هو عنوان تلك المرحلة.

المصدر/ JANA