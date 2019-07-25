“ميليتاري رادار” يرصد طائرة أمريكية تنفذ مهام فوق البحر المتوسط

أفاد موقع “ميليتاري رادار” الإيطالي، بأن طائرة تابعة للقوات البحرية الأمريكية، توجهت من خليج سودا على الساحل الشمالي الغربي لجزيرة كريت اليونانية، لتنفيذ مهمة ما فوق البحر المتوسط.

وأوضح الموقع، المتخصص في رصد حركة الملاحة الجوية العسكرية وأعمال التجسس والاستطلاع، في تغريدة له، اليوم الخميس، رصدتها “أوج”، أن مهمة المراقبة ربما تشمل ليبيا أيضا.

يشار إلى أن المجال الليبي أصبح مستباحًا باختراقات جوية بطائرات دون طيار، وأسراب طائرات لقوات تابعة لدول أجنبية، دون اكتراث لسلامة الأجواء الليبية بما ينذر بكارثة، وهو ما حدث، فعلى مدار العام الماضي، استباحت الطائرات الاستخباراتية الأمريكية الساحة الجوية الليبية، غير مكترثة بافتضاح أمرها، أو ربما باتفاق مسبق مع حكومة الوفاق المدعومة دوليًا.

وليست أمريكا وحدها التي تخترق المجال الجوي الليبي، فقد سبقتها إيطاليا، وبحسب تقارير لعدة مواقع رادارات عالمية، ترصد حركة الملاحة الجوية، فقد كثف سلاح الجو الإيطالي طلعاته فوق الأجواء الغربية للبلاد طيلة العام الماضي.

وكشف مراقبون، أن عدم خشية الدول التي تخترق الأجواء الجوية الليبية من افتضاح أمرها، يحصر الموقف في سيناريوهين كلاهما مر؛ فإما أن هذه الدول تتفق وحكومة الوفاق أو أنها تأمن رد السراج، إذ ما كشف أمر مهمتها المجهولة.

وسمحت التطبيقات المجانية على الإنترنت، لهواة متابعة الملاحة الجوية كشف حقيقة استباحة سماء ليبيا، وسجلت هذه التطبيقات مباشرة شن سلاح الجو الإيطالي، طلعات مكثفة مشابهة على أجواء المنطقة الشرقية، والتي انحصرت في مناطق شرق وغرب بنغازي، حيث أظهرت البيانات تحليقها من منطقة توكرة، وصولاً إلى منطقة الأبيار، وسلوق، وقمينس، مرورًا بالرجمة خلال العام المنصرم.

ويتباهى حساب موقع “ميليتاري رادار”، باستعراض تفاصيل رحلات التجسس، ففي مارس عام 2018م، نشر الحساب الرسمي للموقع، تفاصيل طائرة تجسس إيطالية، اخترقت الأجواء الليبية، وذكر أنها من طراز “جلف ستريم”، أقلعت من قاعدة “تراباني”، جنوبي إيطاليا، ثم عادت لها، بعد أن أنهت مهمة تصوير استخباراتية شرقي بنغازي، بعد 7 ساعات من التحليق المتواصل في سماء ليبيا.

المصدر/ JANA