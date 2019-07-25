الثني يبحث سبل توفير إحتياجات بلديات المنطقة الغربية

ليبيا – بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس الأربعاء إحتياجات بلديات المنطقة الغربية وذلك خلال اجتماع عقده مع رؤساء المجالس التسييرية لبلديات “سوق الخميس مسيحل ،السبيعة، سيدي السايح،قصر بن غشير، ترهونة”.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة كافة أوضاع بلديات المنطقة الغربية الخاضعة لسيطرة الحكومة المؤقتة واحتياجاتها كما تم بحث المختنقات التي يجب معالجتها في القريب العاجل وكيفية توفير السيولة النقدية لهذه البلديات.



وأصدر الثني التعليمات بضرورة بتقديم قائمة بالاحتياجات والمشاكل التي تواجه البلديات كل حسب بلديته صادرا التعليمات في الوقت ذاته بتوفير السلع التموينية لهذه البلديات في أقرب وقت.

وأثنى الحاضرون للاجتماع على دور الحكومة المؤقتة والمتمثلة في رئيس الحكومة وما يبذله من مجهودات في ظل انعدام الإيرادات والسيولة والضغوطات الممارسة على الحكومة.

هذا وحضر الإجتماع كل من أعيان ومشائخ المنطقة الغربية ومدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء الطاهر محمد الطاهر،



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