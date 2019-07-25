السراج لـ الشاهد: قواتنا مستمرة في التصدي للعدوان بكل قوة

ليبيا – أجرى رئيس ما تبقى من المجلس الرئاسي فائز السراج أمس الأربعاء محادثات مع رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع في ليبيا.

الشاهد أكد بحسب مكتب السراج الاعلامي على عمق العلاقات بين الشعبين الشقيقين ، معرباً عن قلق تونس البالغ لما تسببه الحرب بالقرب من العاصمة طرابلس من تهديد لحياة المدنيين ، مؤكداً بأن لا حل عسكري للصراع في ليبيا وضرورة العودة لمسار الحل السياسي وأعلن أن تونس تبذل كل الجهد لإنهاء القتال.

ومن جانبه، جدد السراج تقديره لحرص الرئيس التونسي والحكومة التونسية على إنهاء ما وصفه بـ”العدوان على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة)، مشيدًا بما تقدمه تونس من تسهيلات لعلاج جرحى ما أسماه بـ”الاعتداء الغاشم”، مؤكدًا على استمرار قواته في التصدي للعدوان بكل قوة إلى أن تنسحب القوات التي وصفها بـ”المعتدية” (القوات المسلحة الليبية) وتعود من حيث أتت. ومن ناحية أخرى، بحث الاجتماع عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك واتفق الطرفان على الإسراع بتفعيل التعاون في عدد من المجالات الحيوية.

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