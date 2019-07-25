ألمانيا: ندعم تصميم خارطة طريق لتحويل مبدأ اللامركزية إلى واقع عملي

أعلنت ألمانيا دعمها لتصميم خارطة طريق لتحويل مبدأ اللامركزية وتمكين البلديات إلى واقع عملي.

وقال سفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفتشا في تغريدة له بموقع “تويتر” “استنادا إلى القانون 59 قامت ورشة عمل بدعم من ألمانيا وبحضور حكومة الوفاق الوطني، عمداء البلديات والوكالات المعنية بتصميم خارطة طريق لتحويل مبدأ اللامركزية وتمكين البلديات إلى واقع عملي.

وكانت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية أعلنت اجراء انتخابات في بلديات سبها، براك الشاطئ، إدري الشاطئ، الرحيبات، أوباري، القرضة الشاطئ، الشويرف، زلطن، وادي البوانيس، الغريفة، وازن، رقدالين، وادي عتبة، بنت بيه، زوارة، باطن الجبل، القلعة، الريانية، نالوت، الحوامد، غدامس.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا