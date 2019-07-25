توقيع مذكرة تفاهم بشأن تدريب أبناء الشهداء في بنغازي

وقعت غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي اليوم الخميس بمقر ديوان بلدية بنغازي مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للتشغيل بوزارة العمل والتأهيل بالحكومة الليبية المؤقتة بشأن تدريب وتأهيل أبناء شهداء القوات المسلحة العربية الليبية.

وأوضح المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي أن توقيع الاتفاقية يهدف لتأهيل وتدريب أبناء الشهداء تمهيداً لدخولهم سوق العمل ودعمهم في الحصول على قروض لإنشاء المشاريع الصغرى والمتوسطة مؤكدا أن بداية التدريب ستكون في شهر سبتمبر المقبل.

وقال رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري إن تدريب أبناء الشهداء وتأهيلهم يهدف إلى فتح آفاق العمل أمامهم مؤكداً إن بلدية بنغازي سوف تعمل كل ما في وسعها من أجل دعم وتذليل كافة الصعوبات من منطلق إيمانها بأهمية وتشجيع هذا التوجه.

وحضر مراسم التوقيع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري وعضو المجلس التسييري راضية المذبل ومدير وأعضاء غرفة التجارة والصناعة بنغازي ورئيس مكتب العمل بنغازي ومدير عام مصرف شمال أفريقيا ورئيس منظمة الشهداء ورئيس مشروع الصيرفة الإسلامية بمصرف الوحدة.

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