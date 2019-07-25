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نواب فرنسيّون يدعون للتحقيق في دور بلادهم بليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وجه عدد من النواب الفرنسيين برسالة مفادها إنشاء لجنة تحقيق للكشف عن الدور الفرنسي في ليبيا، خاصة خلال فترة حرب طرابلس الأخيرة.

النواب بحسب موقع “اسميبلي ناشونال” الفرنسي أبدوا استهجانهم لما وصفوه بالخطاب المزدوج الذي تتبناه الحكومة الفرنسية تجاه ليبيا محملينها المسؤلية المباشرة عما يجري فيها.

وبحسب الرسالة، فإن خيوط التدخل الفرنسي في ليبيا امتدت منذ عهد الرئيس نيكولا ساركوزي الذي وُصِف على أنه أحد أسباب زعزعة الاستقرار في البلاد.

وحذر النواب الفرنسيون في رسالتهم من دعم أي طرف ليبي ضد الآخر الذي من شأنه أن تكون له عواقب كارثية خاصة في ظل العمليات السياسية الحساسة الجارية في السودان والجزائر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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