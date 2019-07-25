نواب فرنسيّون يدعون للتحقيق في دور بلادهم بليبيا

وجه عدد من النواب الفرنسيين برسالة مفادها إنشاء لجنة تحقيق للكشف عن الدور الفرنسي في ليبيا، خاصة خلال فترة حرب طرابلس الأخيرة.

النواب بحسب موقع “اسميبلي ناشونال” الفرنسي أبدوا استهجانهم لما وصفوه بالخطاب المزدوج الذي تتبناه الحكومة الفرنسية تجاه ليبيا محملينها المسؤلية المباشرة عما يجري فيها.

وبحسب الرسالة، فإن خيوط التدخل الفرنسي في ليبيا امتدت منذ عهد الرئيس نيكولا ساركوزي الذي وُصِف على أنه أحد أسباب زعزعة الاستقرار في البلاد.

وحذر النواب الفرنسيون في رسالتهم من دعم أي طرف ليبي ضد الآخر الذي من شأنه أن تكون له عواقب كارثية خاصة في ظل العمليات السياسية الحساسة الجارية في السودان والجزائر.

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