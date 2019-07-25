وزير الصحة بالمؤقتة يصدر هذه التعليمات بشأن بلدية جالو

أستقبل وزير الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب الْيَوْمَ الخميس بمقر الوزارة بالبيضاء عضو مجلس النواب عن بلدية جالو وجخرة حمد محمد باقيق وعميد بلدية جالو محمد اشكينه ومدير ادارة الخدمات الصحية جالو مفتاح موسي سالم ومن مجلس أعيان جالو مصطفي حسين واجويلي السنوسي التواتي ومقرر مجلس الأعيان الحاج عبدالهادي اسماعيل بالإضافة إلى حضور مدير ادارة المشروعات بالوزارة سالم الجبالي ومدير مكتب وزير الصحة طارق نوح ومدير مكتب الشؤون القانونية بالوزارة الجادة بوغرسة والمدير المساعد لإدارة المستشفيات بالوزارة رياض الخزعلي .

وبين الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة معتز الطرابلسي أنه جرى خلال اللقاء مناقشة سير عمل المنشآت الصحية والطبية والأجهزة التابعة للقطاع ببلدية جالو وما جاورها وكافة المشاكل التي تعترض تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين بهدف رفع المعاناة عن المواطن وتقديم الخدمات الضرورية.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة جملة من المشاكل التي تعترض تقديم الخدمات والمواضيع التي تخص إدارة الخدمات الصحية جالو، بهدف حلحلة المشاكل الصحية العالقة وفقا للإمكانيات المتاحة في ظل الأزمة الحالية وذلك في إطار التنسيق الكامل مع جهاز الإمداد الطبي والمنشآت الصحية والطبية بتلك المناطق ومد جسور التواصل بشكل مباشر لحلحة أغلب العراقيل التي تعيق تقديم الخدمات الصحية.

كما استمع عقوب إلى مطالب عضو مجلس النواب وعميد البلدية ومسؤولي الصحة التي تجسدت في تخفيف معاناة المواطن، كما طالبوا بتوفير عدد من العناصر الطبية وأجهزة لغسيل الكلوي والنظر في آليه العمل لإعادة تفعيل مستشفى جالو المركزي ومستشفى جالو العام من خلال تشكيل لجنة لمتابعة أوضاع المرافق الصحية بجالو والوقوف على أهم المشاكل وحصر الاحتياجات الفعلية من المعدات الطبية.

كما طالب الحاضرون اختيار مدراء لتسيير المرافق الصحية بجالو على أن يكونوا على قدر المسؤولية والكفاءة ومن المقيمين داخل المدينة وتحديد آلية فتح المستشفى والمدة الزمنية على أن يكون الافتتاح قبل بداية شهر سبتمبر القادم.

من جانبه تعهد وزير الصحة بتلبية المطالب وأصدر تعليماته العاجلة بتشكيل لجنة لتقييم الاوضاع ببلدية جالو وما جاورها وتحديد الاحتياجات والفعلية وفق الإمكانيات المتاحة على أن تكون اللجنة برئاسة مدير ادارة المستشفيات بوزارة الصحة اسماعيل العيضة وعضوية كلآ من مدير ادارة المشروعات سالم الجبالي والمدير المساعد لإدارة المستشفيات رياض حامد ومقرر مجلس اعيان جالو عبدالهادي اسماعيل ومصطفى حسين عضوا

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