أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن فرقها المنتشرة في شرق وغرب وجنوب ليبيا تمكنت من علاج 15000 مريض خلال الستة أشهر الماضية.

وأوضحت المنظمة عبر صفحتها على فيسبوك، أن العلاج شمل خدمات مناظير الجهاز الهضمي في ترهونة، وعيادات العيون في أجدابيا، والنساء والولادة في أوباري

