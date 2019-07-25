سفارة النيجر تسجل المهاجرين من رعاياها في طرابلس

قام رئيس الشؤون الاجتماعية بسفارة جمهورية النيجر بطرابلس ومعاونه بزيارة لفرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية طرابلس طريق السكة.

وقال مسؤول الإعلام بفرع الجهاز نقيب حسني أبوعيانة إن رئيس الشؤون الاجتماعية بسفارة جمهورية النيجر بطرابلس ومعاونه قاما بتسجيل المهاجرين غير الشرعيين من جنسية النيجر.

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين دعت إلى ضرورة “ألا يتم إعادة الأشخاص الذين يتم إنقاذهم من قبل خفر السواحل الليبية بالبحر المتوسط، على أي حال إلى معسكرات اعتقال في ليبيا” قائلة إن “الوضع الإنساني في المعسكرات مدمر، هناك نقص في الأطعمة والماء وكثيرون بحاجة ملحة لمساعدات طبية فضلا عن ذلك فإن معسكرات الاعتقال بالعاصمة الليبية طرابلس تقع وسط تبادل إطلاق نار من جانب جماعات مسلحة”.

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