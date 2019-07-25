داخلية الوفاق تبحث رفع القيود عن استجلاب العمالة من النيجر ومصر

ترأس وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا اجتماعا أمنياً رفيع المستوي لمناقشة مشاكل سوق العمل الليبي ودراسة احتياجاته.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بمقر إدارة العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية مناقشة وضع آلية استجلاب العمالة ورفع القيود عن دولتي النيجر ومصر لدعم سوق العمل الليبي للحد من ارتفاع الأسعار والتخفيف من معاناة المواطن الليبي.

واجتمع في 18 من الشهر الجاري رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب عميد جمعة غربية مع عدد من مندوبي الوزارات والأجهزة والمصالح والإدارات بحكومة الوفاق الوطني لمناقشة مسألة تنظيم استجلاب العمالة الوافدة بالسوق العمل الليبي.

وجرى خلال الاجتماع الذي عقد بمقر إدارة العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية مناقشة وضع آلية لاستجلاب العمالة الوافدة بما يتماشى مع القوانين والمواثيق الدولية كما تم الاتفاق على تشكيل لجان فرعية لوضع الإجراءات الواجب اتخاذها لتسهيل وتخفيف القيود لجلب هذه العمالة وفق احتياجات السوق العمل الليبي وتقنينها وفق الإجراءات القانونية بما يساهم في رفع الاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف المرجوة والخروج بنتائج لعرضها على وزير الداخلية ووزير العمل والتأهيل

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