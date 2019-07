وزير الصحة بالمؤقتة يناقش إعادة تفعيل مستشفيي جالو المركزي والعام

المتوسط

ناقش وزير الصحة بالحكومة المؤقتة الدكتور سعد عقوب، الْيَوْمَ الخميس، اليه العمل حول اعادة تفعيل مستشفى جالو المركزى ومستشفى جالو العام من خلال تشكيل لجنة لمتابعة اوضاع المرافق الصحية بجالو والوقوف على اهم المشاكل وحصر الاحتياجات الفعلية من المعدات الطبية .

وأوضحت إدارة الاعلام بالوزارة، أن عقوب بحث مع عميد البلدية وأعيان المنطقة، المشاكل التي تعترض تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين ببلدية جالو وما جاورها، مطالبا بتوفير عدد من العناصر الطبية وأجهزة للغسيل الكلوي.

كما طالب الحاضرون من وزير الصحة باختيار مدراء لتسيير المرافق الصحية بجالو، مؤكدين علي أن يكون ذو خبرة ومن المقيمين داخل المدينة وتحديد الية فتح المستشفى والمدة الزمنية علما ان يكون الافتتاح قبل بداية شهر سبتمبر القادم .

من جانبه تعهد وزير الصحة بتلبية المطالب وأصدر تعليماته العاجلة بتشكيل لجنة لتقييم الاوضاع ببلدية جالو وما جاورها وتحديد الاحتياجات والفعلية وفق الإمكانيات المتاحة.

