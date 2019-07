المتوسط

افتتح مستشفى شهداء الهواري القروي بالكفرة صباح اليوم الملحق الإداري الجديد بعد تجهيزه واستحداثه وذلك بحضور مدير الخدمات الصحية المكلف ومديري المراكز التخصصية بالبلدية وعدد من المهتمين بالشأن الصحي .

يشار الى ان المستشفى في طور استحداثه باحدث الاجهزة والمعدات الطبية المتمثلة في تركيب جهاز اشعة رقمي وغرفة عمليات .

