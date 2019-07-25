صنع الله: نستطيع زيادة الإنتاج ليصل إلى 400 ألف برميل يوميا

المتوسط

أعلن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، أنه “في ظلّ تحسّن الأوضاع الأمنية في البلاد، نستطيع بسهولة زيادة ما بين 300 و400 ألف برميل يوميا، ممّا سيساهم بشكل كبير في رفع العائدات الوطنية، مشيرا إلى أن الهدف من الاستراتيجية التي نتبّعها هو إنتاج 2.1 مليون برميل من النفط يوميا بحلول عام 2023″

جاء ذلك خلال زيارته لمؤسسة البترول الوطنية الصينية، لمناقشة فرص الاستثمار المتاحة وسبل التعاون المشترك في قطاع النفط والغاز في ليبيا.

وأوضح صنع الله ” لقد عقدت المؤسسة الوطنية للنفط اجتماعات رفيعة المستوى مع كبرى الشركات النفطية في الصين، وقد قمنا باستعراض فرص الاستثمار المتاحة في قطاع النفط والغاز في ليبيا”

وأضاف ” نأمل أن تشاركنا الصين وشركاتها النفطية الكبرى رؤيتنا لمستقبل قطاع النفط والغاز في ليبيا، وذلك من خلال تبادل الخبرات الفنية وتعزيز فرص التعاون المشترك في مجالات الاستكشاف والتطوير والاستيراد والتصدير”.

من جانبه أعرب نائب رئيس مؤسسة البترول الوطنية الصينية ورئيس شركة بتروتشاينا هوو كيجن، عن رغبة الصين ومؤسسة البترول الوطنية الصينية في تعزيز سبل التعاون المشترك في مجالات الاستكشاف والتطوير وخدمات الحقول النفطية وتجارة النفط الخام الليبي.

كما ناقش الطرفان إمكانية توقيع مذكّرة تفاهم في اجتماعهما المقبل، وذلك بهدف توطيد العلاقات الثنائية وتعزيزها

كما قام وفد المؤسسة بزيارة المقرات الرئيسية لعدد من الشركات التابعة لمؤسسة البترول الوطنية الصينية التي كانت تعمل سابقا في ليبيا، وهي شركة السور العظيم الصينية للحفر، وشركة البترول والتكنولوجيا الصينية للتنمية، وشركة “بي جي بي”، وشركة البترول والهندسة الصينية.

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