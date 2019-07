المتوسط

طالب عدد من النواب الفرنسيين بإنشاء لجنة تحقيق للكشف عن الدور الفرنسي في ليبيا، خاصة خلال فترة حرب طرابلس الأخيرة.

وأبدى النواب بحسب موقع “اسميبلي ناشونال” الفرنسي استهجانهم لما وصفوه بالخطاب المزدوج الذي تتبناه الحكومة الفرنسية تجاه ليبيا محملينها المسؤولية المباشرة عما يجري فيها.

وأشارت الرسالة إلى أن خيوط التدخل الفرنسي في ليبيا امتدت منذ عهد الرئيس نيكولا ساركوزي الذي وُصِف على أنه أحد أسباب زعزعة الاستقرار في البلاد.

وحذر النواب الفرنسيون في رسالتهم من دعم أي طرف ليبي ضد الآخر الذي من شأنه أن تكون له عواقب كارثية خاصة في ظل العمليات السياسية الحساسة الجارية في السودان والجزائر.

The post نواب فرنسيون يطالبون بالتحقيق في دور بلادهم في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية