الدولية للإغاثة تواصل تقديم المساعدات للمهاجرين بطرابلس

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية طرابلس فرع طريق السكة أن اللجنة الدولية للإغاثة في ليبيا تواصل تقديم الخدمات الطبية للمهاجرين.

وبين مسؤول الإعلام بفرع الجهاز نقيب حسني أبوعيانة أن فريق اللجنة الدولية للإغاثة يواصل مهامه الاعتيادية من حيث تقديم الخدمات الطبية للمهاجرين من نزلاء فرع الجهاز.

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين دعت إلى ضرورة “ألا يتم إعادة الأشخاص الذين يتم إنقاذهم من قبل خفر السواحل الليبية بالبحر المتوسط، على أي حال إلى معسكرات اعتقال في ليبيا” قائلة إن “الوضع الإنساني في المعسكرات مدمر، هناك نقص في الأطعمة والماء وكثيرون بحاجة ملحة لمساعدات طبية فضلا عن ذلك فإن معسكرات الاعتقال بالعاصمة الليبية طرابلس تقع وسط تبادل إطلاق نار من جانب جماعات مسلحة”.

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