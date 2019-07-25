معيتيق يتفقد مستشفى الحوادث أبو سليم

قام النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، اليوم الخميس بجولة ميدانية مفاجئة لمستشفى الحوادث أبو سليم واستمع لشكاوى المواطنين حول الخدمات التي تقدم للمرضى.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن معيتيق عرج خلال الجولة على مراحل الصيانة التي تخضع لها بعض الأقسام وقدم له المهندسين المشرفين نبذه عن الصيانة والمشاكل التي تعترض استكمالها.

وشدد معيتيق على ضرورة العمل للرفع من مستوي الخدمات الطبية التي تقدم للمرضى بالتزامن مع أعمال الصيانة القائمة، ونبه مدير المستشفى التي رافقته في الجولة على بعض الملاحظات لتفاديها مستقبلاً.

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