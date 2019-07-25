مجلس الدولة: السبسي كان يرفض التدخلات الخارجية السلبية في شؤون الليبيين

تقدم مجلس الدولة بالتعازي لتونس في وفاة رئيسها الباجي قايد السبسي بعد 5 سنوات قضاها في الحكم.

وأعرب مجلس الدولة عن تعازيه وتعازي الشعب الليبي إلى تونس؛ شعباً وبرلماناً وحكومة، داعيا أن يغفر للفقيد ويتغمده الله برحمته، مؤكدا أنه كان حريصا على مصلحة ليبيا وداعما للتوافق ورافضا للتدخلات الخارجية السلبية في شؤون الليبيين.

وأضاف مجلس الدولة كلنا ثقة في قدرة القوى السياسية في تونس على التمسك بالدستور والمسار السياسي والالتفاف حول مؤسسات الدولة، وضمان استمرار أول تجربة ديمقراطية خاضتها تونس منذ عقود عديدة والتأكيد على نجاحها.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا