سلامة يبحث مع ممثلين عن صرمان تعزيز دعم وكالات الأمم المتحدة المدينة

استقبل مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة، اليوم الخميس، بمقر البعثة في العاصمة طرابلس ممثلين عن مدينة صرمان غرب ليبيا.

وقالت بعثة الأمم المتحدة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن سلامة استمع خلال اجتماعه مع وفد صرمان لـ«شرح مطول عن الأوضاع المعيشية الصعبة في المدينة».

وأضافت البعثة أن «الاجتماع ركز على سبل تعزيز دعم وكالات الأمم المتحدة لتلبية الاحتياجات الملحة للمدينة وخاصة في قطاعي الصحة والمياه، إضافة إلى مساعدة الأسر النازحة داخل المدينة».

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