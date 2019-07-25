الفيتوري: من هنا كان يمر شريان الحياة.. النهر الصناعي العظيم في خطر

قال الصحفي والسياسي الليبي الدكتور مصطفى الفيتوري إنه في 4 أبريل وصل الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر إلى ضواحي العاصمة طرابلس. لكنه غير قادر على المضي قدمًا، وفرض الجيش الوطني الليبي حصارًا فعالًا على المدينة على أمل أن ينتزعها من حكومة الوفاق الوطني. وحتى الآن لم يحقق أي من الطرفين أي تقدم كبير في ميدان المعركة ، كما أنهما لم يبديا أي اهتمام بالسلام. كما هو الحال في كثير من الأحيان ، يعلق المدنيين في الوسط. إن طرابلس التي يبلغ عدد سكانها حوالي مليوني نسمة تخضع للحصار منذ أكثر من 100 يوم.

وكيف يمكن للأشخاص المحاصرين في العاصمة إدارة حياتهم اليومية؟ باعتباري أحد سكان طرابلس ، فقد مررت بهذا النوع من الأشياء من قبل. ومع ذلك أتحدث مع العديد من السكان يوميا تقريبا.

إنهم يشكون من مشكلتين رئيسيتين: نقص المياه العذبة، وانقطاع التيار الكهربائي المطول بمعدل 12 ساعة في اليوم في مدينة حيث يبلغ متوسط درجة الحرارة في يوليو حوالي 38 درجة. مع عدم وجود الضروريات الأخرى مثل غاز الطهي والوقود والغذاء والدواء الأمر الذي أصبح بمثابة مشكلة يومية. هذا بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار والافتقار إلى الأمن والتنقل في الخطوط الأمامية هي أيضا مشاكل كبيرة لكثير من الناس في طرابلس.

وميلاد سعيد محاضر جامعي فر من شقته في حي صلاح الدين. قال لي “الحياة سلسلة من المشاكل، لكن المشكلة الأكبر هي المياه”، مضيفا “لم نحصل على المياه منذ أكثر من أسبوعين”. بطريقة ما كان محظوظًا لأنه لديه منزل آخر في بني وليد بجنوب غربي طرابلس حيث انتقل مؤخرًا.

ووفقًا لمصباح علي بائع متجول للخضار اعتاد العمل والعيش بالقرب من عين زارة بجنوب شرقي طرابلس كل شيء أصبح أصعب بسبب انقطاع الكهرباء. ومنذ الأسبوع الأول من الحصار فقد وظيفته وهرب من منزله مع عائلته المكونة من أربعة أفراد. يعيش الآن مع والده في شقة مزدحمة داخل طرابلس بعيدًا عن الخط الأمامي. ولمياه الشرب يزور علي المسجد المحلي مرتين في اليوم لملء بعض الزجاجات والحاويات. معظم المساجد في ليبيا لديها آبار مياه. ابنة علي البالغة من العمر عامين تعاني من مرض وراثي نادر يعوق نموها العقلي والبدني. وأوضح أن بإمكانها فقط تناول نوع خاص من حليب الأطفال “باهظ الثمن ويصعب العثور عليه”.

ومنذ أن أطاح المتمردون المدعومون من حلف الشمال الأطلسي –النات-و بحكومة الرئيس الراحل معمر القذافي قبل ثماني سنوات شهدت طرابلس انقطاعًا في المياه من حين لآخر ولكن لم يحدث مثل هذا من قبل. هذا الشهر عانت العاصمة الليبية من الإغلاق الأطول لوصول المياه حتى الآن. وبدون ماء لمدة أسبوعين كاملين ، كان على الناس مثل مصباح علي العودة إلى الطرق البدائية لإرواء عطشهم. يعد شراء المياه المعبأة في زجاجات مكلفًا بالنسبة لغالبية الناس ، لا سيما في الاقتصاد القائم على النقد الذي لا يستطيع فيه النظام المصرفي توفير سيولة كافية مما يجعل من المستحيل على الناس الوصول إلى حساباتهم.

وعلى الرغم من أن مشكلة المياه تبدأ فقط ومن المتوقع أن تزداد سوءًا ما لم يتم اتخاذ تدابير جذرية دون تأخير، إلا أنها ذات طبيعة غريبة بالفعل. سبعون في المائة من المياه العذبة في ليبيا تأتي من النهر الصناعي العظيم ، وهو نظام من خطوط الأنابيب التي تتعرج على بعد حوالي 4000 كيلومتر من الجنوب إلى شمال البلاد. وهي مصنوعة من أنابيب خرسانية سابقة الإجهاد ، يبلغ طول كل منها سبعة أمتار وقطرها أربعة أمتار ، وتحمل ستة ملايين متر مكعب من المياه العذبة يوميًا. النهر الصناعي العظيم هو أحد أعظم الموروثات من القذافي الراحل ، الذي قتل في أكتوبر 2011. ووصف مرة بأنه “ثامن عجائب العالم”. واعترفت اليونسكو المشروع باعتباره إنجازا كبيرا ، حتى تسمية جائزة بعد ذلك التي تمنح سنويا لمشاريع الري المتميزة.

بدأ العمل في النهر الصناعي العظيم في عام 1984 من خلال حفر بضع مئات من آبار المياه في صحراء سرير ، جنوب شرق بنغازي. بحلول عام 2007 عندما تم الانتهاء من المرحلة الخامسة كان ما مجموعه 1300 بئر يصل عمقها إلى 500 متر تستغل شبكة طبقة المياه الجوفية النوبية الضخمة تحت الصحراء. يتم ضخ المياه من خلال خطوط الأنابيب الضخمة لجمع الخزانات على طول الساحل ، حيث يتم توصيله بشبكة المياه الرئيسية لكل مدينة وبلدة. يستخدم الماء لمشاريع الري طريقًا مختلفًا قليلاً.

ومع ذلك سقط النهر الصناعي العظيم ضحية الإهمال وسوء الصيانة ونقص التمويل والتخريب من قبل العصابات التي تقوم بسرقة معداتها أو إجراء اتصالات غير قانونية لخطوطها الرئيسية ذات الضغط العالي. منذ حرب 2011 تم تسليح النظام من قبل القبائل التي تعيش بالقرب من الآبار. لقد مارسوا ضغوطاً على السلطات في طرابلس للحصول على المواد الأساسية مثل الوقود والمال في البنوك عن طريق التهديد بقطع إمدادات المياه. في ذروة الحرب في 22 يوليو 2011 أصابت غارة جوية لحلف الناتو أحد مصانع إنتاج الأنابيب بالقرب من البريقة في شرق ليبيا مما أسفر عن مقتل أربعة حراس وتعطيل الإنتاج.

ويعاني النهر الصناعي العظيم أيضًا من إمدادات طاقة غير منتظمة لمحطات الضخ التابعة لها حيث تتدهور الشبكة الوطنية. ويحدث نقص الطاقة خاصة في فصل الصيف منذ ثماني سنوات مع عدم وجود حل في الأفق. وشركة الكهرباء مثل إدارة النهر الصناعي العظيم تلقي باللوم على القتال العرضي والتخريب ونقص التمويل.

وعلى خمسة وعشرون كيلومتراً شرق سرت يقع مقر اثنان من الخزانين الرئيسيين للنهر الصناعي العظيم ، القردابية الكبير والقردابية الصغير ، بسعة 18.5 و 14.5 مليون متر مكعب من المياه على التوالي. كان كلاهما جافًا لعدة أسابيع وفقًا لما قاله المبروك صالح وهو مهندس في فرع النهر الصناعي العظيم في سرت.وأضاف “هذا يمكن أن يلحق الضرر بالهيكل الداخلي للخزانات، مما يعني تكاليف باهظة لإصلاحها”، موضحا “ونتيجة لذلك، أصبحت سرت والأراضي الزراعية القريبة بلا ماء منذ أكثر من شهر”.

وفقا لصالح فإن المشاكل الرئيسية التي تواجه إدارة النهر الصناعي العظيم هي نقص المعدات بسبب نقص التمويل وبالطبع التخريب. وتايع صالح إنه “قبل عام 2011 كان من المستحيل وجود أي اتصال غير مصرح به للأنابيب الرئيسية للنظام”. وكما كان يخضع أي اتصالح إلى يجب دراسة بعناية من قبل قسم خاصة بإدارة النهر الصناعي العظيم، واوضح “الآن الناس يفعلون ما يحلو لهم وليس هناك من يمنعهم”. وحذر من أنه ما لم يتم إعادة الأمن وسيادة القانون إلى ليبيا وتوفير الأموال للنهر الصناعي العظيم فقد يتضرر النظام بشكل لا يمكن إصلاحه. .

وفي الوقت نفسه بحلول 22 يوليو كانت المياه تعود إلى طرابلس وإن كان ذلك ببطء. سوف يتم تقليصها مرة أخرى لسبب أو لآخر.

وأثناء تعرجه عبر الخطوط الأمامية لزيارة شقته المهجورة تحدث معي سعيد سعيد وأشار إلى أن “القذافي ، الرجل الذي أحضر لنا المياه، قد رحل والآن ستذهب المياه أيضًا”.

وتم التعبير عن مشاعر مماثلة من قبل مصباح علي عندما اتصلت به عبر تطبيق واتس أب للتحقق منه. وقال لي “نحن بحاجة إلى قائد جيد لحشدنا وراءه مثلما فعل القذافي عندما بنى النهر الصناعي العظيم … الديمقراطية في هذه المرحلة ليست بالأمر الجيد بالنسبة لنا”.

تجدر الإشارة إلى أن ليبيا كانت في ثمانينيات القرن الماضي تحت كل أشكال الحظر والمقاطعة، لكن لم يتم اقتراض بنس واحد من الخارج لتمويل التكلفة الضخمة لمشروع النهر الصناعي العظيم البالغة 25 مليار دولار. ولقد أصبحت ليبيا جاثية على ركبتيها ولم يتم تحريرها ، منذ تلك الضربات الجوية التي شنها الناتو في عام 2011. من المرجح أن تكون الحياة في طرابلس المحاصرة صراعًا لسنوات عديدة قادمة.

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