صيانة 90% من المركز الصحي أشميخ ببني وليد

قام مدير إدارة الخدمات الصحية سامي الوداني رفقة مكتب التفتيش والمتابعة بزيارة للمركز الصحي أشميخ لمتابعة أعمال الصيانة داخل المركز.

وبينت إدارة الخدمات الصحية بني وليد عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن نسبة الإنجاز في صيانة المركز الصحي بلغت 90%.

وأكد الوداني انه بعد الانتهاء من الصيانة هناك مساعي لتوفير الأجهزة والمعدات الطبية للمركز ليتمكن من تقديم الخدمات الصحية لسكان المنطقة.

وأكد المدير التنفيذي للشركة المنفذة لأعمال الصيانة أنها كانت شاملة للمرفق بالكامل وتمت حسب مواصفات عالية جدا وفي الوقت المحدد مع الخدمات الصحية وأن هناك بعض الإضافات داخل المرفق وحديقة ومسطحات خضراء وأن عملية التسليم والاستلام ستتم مع مدير الخدمات الصحية سامي سلامة الوداني خلال 10أيام كحد أقصى.

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