إنجاز طبي لافت في مركز طبرق الطبي

أجريت في مركز طبرق الطبي أول عملية زراعة مفصل ركبة لإحدى المواطنات عن طريق فريق طبي محلي وذلك ضمن مشروع توطين العلاج بالداخل الذي أقرته وزارة الصحة بالمؤقتة.

زراعة الأمل في زمن اشتدت فيه الظروف كان أوجب الواجبات التي يسعى إليها مركز طبي الذي شهد أول عملية زراعة مفصل ركبة لإحدى السيدات عن طريق طاقم طبي ليبي وتكللت العملية بالنجاح.

وجاءت العملية ضمن مشروع توطين العلاج بالداخل الذي أقرته وزارة الصحة وتم الاتفاق مع إحدى الشركات الليبية المختصة في زراعة المفاصل والقوقعة والقلب المفتوح تمهيدا لإجراء ما يقارب من 100 عملية زراعة مفصل.

جهود متستمرة يقوم بها أطباء ليبيون ليثبتوا أن دورهم في هذا المجال المهم ثابت لا تزحزحه الأوضاع الصعبة التي تعيشها ليبيا منذ سنوات.

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