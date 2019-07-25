تقرير يرصد آخر التطورات بـ”معركة طرابلس”

بعد مرور أشهر على معركة طرابلس بسطت قوات الجيش الوطني سيطرتها على تخوم المدينة وتوغلت في عدة مناطق استراتيجية.

وفي الأثناء أكد الناطق باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري تمكن وحدات الدفاع الجوي بمنطقة الجفرة من إسقاط طائرة مسيرة بعد رصدها وتتبعها حتى دخولها قطاع المسؤولية القتالية شمال قاعدة الجفرة الجوية، حيث تم التعامل معها وتدميرها.

ويتزامن إسقاط الطائرة مع اندلاع معارك عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة في محاور القتال بطرابلس، حيث تركزت، بحسب تقارير إعلامية، في محوري وادي الربيع وعين زارة وطريق المطار جنوب طرابلس.

ووفق شعبة الإعلام الحربي فإن الوحدات العسكرية تقدمت في جميع محاور المدينة وسيطرت على مواقع وتمركزات جديدة في الوقت الذي استهدفت فيه مقاتلات سلاح الجو التابعة للجيش آليات لمسلحي الوفاق بالقرب من مسجد فطرة في محور عين زارة ودمرتها وسط ما وصف بـ”تقدم كبير في المحور”.

من جانب آخر رصد شهود عيان تعزيزات عسكرية كبيرة تابعة لقوات الوفاق بمزارع الكرايمية، كما تم رصد رماية في بوابة الجبس بشكل كبير وعملية إرجاع السيارات المدنية من الدعوة الإسلامية.

وبحسب شهود عيان آخرين فقد تم رصد بوابات ودوريات متحركة تقوم بتفتيش المدنيين بالفرناج والطريق الجامعي وحالة من النفير لدى الكتائب المسلحة.

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