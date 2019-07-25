وصول شحنة من لقاح “الروتا” و”الحصبة” إلى طرابلس

طرابلس 25 يوليو 2019(وال)- وصلت صباح يوم الثلاثاء إلى العاصمة طرابلس، شحنةً جديدةً من التّطعيمات ضمن جدول التحصينات المعتمد لدى ليبيا .

وأوضح مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور عبدالباسط السميو، إنّ هذه الشحنة تتكوّن من طعم “الروتا والحصبة” إضافة إلى طعم الإلتهاب الرئوي.

السيمو طمأن المواطنين المتخوفين بشأن تأخر توزيع التطعيمات حتى اللحظة، بقوله إن كافة التطعيمات التي وصلت البلاد تمر حاليا بفحوصات من قبل جهاز الإمداد الطبي، وهي فحوصات ضرورية لضمان سلامة الأطفال، علما بأن توزيعها على كافة المراكز الصحية بالبلاد سيتم فور الانتهاء من تلك الفحوصات .

وأشار مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أن إدارة التطعيمات بالمركز الوطني ستشرف على آلية توزيع التطعيمات؛ حتى تصل إلى كافة المدن الليبية دون استثناء. (وال ـــ طرابلس) رع / ع ع

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