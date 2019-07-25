احتفالية خيرية لدعم مشروع إنشاء مستشفى الأمل لعلاج أطفال السرطان

بنغازي 23 يونيو 2019 (وال)ــ نظّمت هيئة إدارة مشروع إنشاء مستشفى الأمل الخيري لتشخيص وعلاج سرطان الأطفال وأمراض الدم، احتفالاً بقاعة النوارن في بلدية بنغازي، وذلك للبدء في جمع التبرعات لإنشاء مستشفى يعالج أمراض السرطان في بلدية قمينس.

وحضر الاحتفال الذي أقيم أمس الأربعاء عدداً من المسؤولين بمجلس النواب الليبي والهيئات الحكومية، ونقابة الفنانين الليبيين، وصندوق الزكاة في بنغازي، والسيد وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والخدمات الصحية بنغازي، ونقابة المهندسين .

وبهذا الخصوص، قال عضو مجلس النواب الليبي إبراهيم الزغيد، إن هذا المشروع الضّخم قد تم توطينه في بلدية قمينس بعد أن تبرع احد سكان منطقة بالصفن، بقطعة أرض كبيرة لصالح المشروع.

وأضاف الزغيد، إن إنشاء مثل هذا المشروع سيذلل الصعاب أمام مرضى السرطان من الأطفال وذويهم، كما سيساهم في توفير ثمن الكشف والتشخيص وتكاليفه على ذوي الدخل المحدود.

وشكر الزغيد، كل من لبى الدعوة وحضر الاحتفال من مؤسسات المجتمع المدني، والسادة رجال الأعمال والسادة مصرف ليبيا المركزي، وجميع الهيئات والمؤسسات الحكومية ،لوقوفهم الداعم لهذا المشروع الخيري .

إلى جانب هذا فقد ألقى الشيخ نبيل القبايلي كلمة عن صندوق الزكاة ببلدية بنغازي، حث فيها السادة الحضور، على المبادرة في تقديم الدعم والمشاركة في التبرع لصالح هذا المشروع الخيري.

وأكد القبايلي أن صندوق الزكاة سيساهم في دعم هذا المشروع بما يستطيع، مثمناً على كل من لبى الدعوة ومن احتفل بانطلاق مشروع إنشاء مستشفى الأمل الخيري، الذي سيخفف من رفع المعاناة عن المرضى وذويهم.

هذا وقد قدمت كلاً من المهندسة رندة العوامي والمهندسة إيمان الزوي، مجسماً للمستشفى الذي سيتم إنشاؤه بأحدث المواصفات العالمية، متضمنا الأقسام التي يتكون منها المستشفى.

وفي الختام تقدمت السيدة سهير يونس نجم، رئيسة هيئة إدارة المشروع بالشكر إلى كل من حضر احتفالية اليوم ليدعمها، وأكدت أن الهيئة مستمرة في جمع التبرعات؛ لإنشاء هذا المشروع الخيري. (وال ــ بنغازي) ع م/ ع ع

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