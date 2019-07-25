وصول أدوية خاصة بالكُلى والأعصاب إلى مستشفى الأطفال ببنغازي

بنغازي-العنوان

وصلت إلى مستشفى طب وجراحة الأطفال بنغازي دفعة من الأدوية الخاصة بالكلى خلال اليومين الماضيين.

وقال مسؤول المخازن الطبية في المستشفى، طبيب عبدالقادر السعيطي، “إن دفعة من الأدوية الخاصة بالكلى وصلت إلى المستشفى خلال الفترة الماضية من فرع الإمداد الطبي التابع للجهاز في العاصمة الليبية طرابلس”.

وأوضح السعيطي، أن المستشفى يتلقى شحنات من الإمداد الطبي التابع للحكومة المؤقتة وفرع جهاز الإمداد التابع لجهاز الإمداد في طرابلس.

وأضاف، أن الشحنة سبقتها شحنة أخرى تضم أدوية الأعصاب، حيث سيبدأ إجراء الصرف من قبل المستشفى بداية من الأسبوع المقبل من خلال النماذج التي ستعد من المستشفى.

وأكد السعيطي، أن المرضى المترددين يحتاجون إلى الأرقام الوطنية للحصول على الأدوية.

وتضم الأدوية الخاصة بالأعصاب خمسة بنود من بينها “الديباكين”و”تيجريتول” وغيرها، مشيرا إلى أن المستشفى سيعد قاعدة بيانات لإدراج المرضى من خلال أرقامهم الوطنية في المنظومة ليتم الصرف من خلالها.

وبيّن أن إعداد المنظومة سيستغرق شهرين إلى ثلاثة أشهر ليتم العمل من خلالها بعد ذلك.

وأضاف السعيطي، “استلمنا شحنة من جهاز الإمداد الطبي وتضم أدوية “إميوران” و “سيليسبت” و”مابثيرا”.

وقال السعيطي: “إن لجنة المشتريات في المستشفى قامت بتوفير “الهيدروكورتيزون” الخاص بالحساسية، الديسكتروز 1/5، بينما ستوفر شركة أخرى الديسكتروز 10 والفاليوم، وستكون متوفرة خلال عشرة أيام”.

وأشار مسؤول المخازن الطبية إلى أن آخر شحنة وصلت يوم الثلاثاء من جهاز الإمداد التابع للحكومة المؤقتة وفيها أنواع مختلفة من المضادات الحيوية بالكامل، إلا أنها ليست كمية كبيرة.

وقال: “إن بعض المضادات الحيوية موجودة ومتوفرة سابقا، كما أن أزمة الأدوية ستحل بحلول عيد الأضحى المبارك” .

وأوضح، أن هذه الأدوية ستساهم في حل أزمة المواطنين وتقليل الضغط عليهم.

وبخصوص أدوية الأورام، أشار السعيطي، إلى أن نوعين كانا تحت الإجراءات الإدارية وجرى استجلابها من خلال لجنة المشتريات، وهما “الميثوتريكسيت” و”الهايدروكسي يوريا”.

وأكد، أن صرفها سيتم بعد استكمال الإجراءات الإدارية.

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