القائد العام يبعث برقية تعزية في وفاة الرئيس التونسي

بنغازي-العنوان

بعث القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، برقية تعزية في وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي مؤكدة من خلالها على وقوف ليبيا بأكملها مع تونس في هذا المصاب وأن ليبيا وتونس شعب واحد.

وأعلنت رئاسة الحكومة التونسية اليوم الخميس وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي عن عمر ناهز 92 عامًا.

كما أعلنت الحداد الوطني لمدة سبعة أيام مع تنكيس الأعلام في المؤسسات الرسمية، إثر وفاته.

وقال وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي إن جنازة وطنية ستقام للرئيس الراحل يوم السبت المقبل.

وأعلن البرلمان التونسي إلغاء الاحتفال بالذكرى الـ62 لإعلان النظام الجمهوري، التي يحتفل بها التونسيون يوم 25 يوليو من كل عام.

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