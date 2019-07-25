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القائد العام يبعث برقية تعزية في وفاة الرئيس التونسي

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

بنغازي-العنوان

بعث القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، برقية تعزية في وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي مؤكدة من خلالها على وقوف ليبيا بأكملها مع تونس في هذا المصاب وأن ليبيا وتونس شعب واحد.

وأعلنت رئاسة الحكومة التونسية اليوم الخميس وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي عن عمر ناهز 92 عامًا.

كما أعلنت الحداد الوطني لمدة سبعة أيام مع تنكيس الأعلام في المؤسسات الرسمية، إثر وفاته.

 وقال وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي إن جنازة وطنية ستقام للرئيس الراحل يوم السبت المقبل.

وأعلن البرلمان التونسي إلغاء الاحتفال بالذكرى الـ62 لإعلان النظام الجمهوري، التي يحتفل بها التونسيون يوم 25 يوليو من كل عام.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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  • وينك ياسلامة امامك ثلاث تجارب حول ليبيا اختار واحدة منها لتطبق فى ليبيا .حل المشكلة الليبية على الطريقة التونسية او الجزائرية او السودانية فالدول الثلاث من دول الجوار ليس بها رئيس منتخب وراينا فى السودان مجلس عسكرى واذا كانت كلمة عسكرى ترعب المليشيات الارهابية طيب نخليها مدنية على الطريقة الجزائرية او التونسية ايضا فى ظل غياب رئيس منتخب من الشعب نفس الحال فى ليبيا لماذا لايكون رئيس البرلمان هو الرئيس المؤقت للبلاد وهذا امر واقع بالفعل فهو القائد الاعلى للقوات المسلحة ويتبعه القيادة العامة للجيش وليتعاون الجميع فى سيطرة الجيش الوطنى على طرابلس ومصراته ثم يبدأ الحلول السلمية الانتقالية ثم اجراء الانتخابات والا نطبق التجربة السودانية او المصرية

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