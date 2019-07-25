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مستشفى بني وليد العام ينفي استقبال حالات تسمم جراء تناول «شاورما»

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

نفى مستشفى بني وليد العام، اليوم الخميس، ما تداوله مدونون عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن تعرض بعض المواطنين في المدينة للتسمم جراء تناول سندوتشات «شاورما» معدة من لحوم الدواجن المستوردة.

وأكد مدير المكتب الإعلامي بمستشفى بني وليد العام، حاتم التويجر لـ«بوابة الوسط» أن المستشفي «لم يستقبل أي حالات تسمم من هذا النوع وأن خبر نقلهم واستقبالهم بالمستشفي لا أساس له من الصحة».

ودعا التويجر جميع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى ضرورة نقل الخبر من مصادره الرسمية والموثوقة قبل نشره، حفاظا على سلامة المواطنين.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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