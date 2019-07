المتوسط

ناقش الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة، اليوم الخميس، مع ممثلين عن مدينة صرمان، على سبل تعزيز دعم وكالات الأمم المتحدة لتلبية الاحتياجات الملحة للمدينة.

واستمع سلامة لشرح مطول عن الأوضاع المعيشية الصعبة في المدينة، وخاصة في قطاعي الصحة والمياه إضافة إلى مساعدة الأسر النازحة داخل المدينة.

