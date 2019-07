المتحدث باسم البحرية: 116 مهاجر فقدوا وأنقذ 132 آخرين

المتوسط

أعلن المتحدث باسم البحرية في حكومة الوفاق أيوب قاسم، اليوم الخميس، أن 116 مهاجرا على الأقل فقدوا، فيما تم إنقاذ 132 آخرين على يد خفر السواحل الليبي وصيادين محليين بعد غرق قارب خشبي قبالة ساحل مدينة الخمس التي تقع إلى الشرق من العاصمة طرابلس.

وأشار قاسم إلى أن الناجين أفادوا بأن أكثر من 200 مهاجر كانوا على متن القارب.

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد قالت في وقت سابق يوم الخميس إن هناك مخاوف من احتمال وفاة ما يصل إلى 150 شخصا في الحادث، في حين أمكن إنقاذ 150 آخرين.

