المتوسط

ناقش رئيس عمليات وفد الاتحاد الاوروبي الى ليبيا ستيفانو سوتاجا، مع بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا الديناميكية الاقليمية للهجرة وتطوير فهم مستدام للهجرة في مؤتمر مناقشة إدارة الهجرة الشاملة في شمال افريقيا والتي نظمتها المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة (ICMPD) مع وفد الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا.

The post رئيس عمليات الاتحاد الأوروبي في ليبيا يناقش تطوير فهم مستدام للهجرة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية