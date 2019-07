معيتيق يؤكد ضرورة العمل على رفع مستوى الخدمات الطبية بمستشفى أبو سليم

المتوسط

أكد النائب بالمجلس الرئاسي ” أحمد معيتيق”، على ضرورة العمل على الرفع من مستوي الخدمات الطبية التي تقدم للمرضى بالتزامن مع الصيانات القائمة بمستشفى الحوادث أبي سيلم.

وأجرى معيتيق، اليوم الخميس، جولة ميدانية مفاجئة لمستشفى الحوادث أبي سليم واستمع لشكاوى المواطنين حول الخدمات التي تقدم للمرضى، منبها مدير المستشفى الذي رافقه في الجولة إلى بعض الملاحظات لتفاديها مستقبلاً.

وناقش خلال الجولة على مراحل الصيانة التي تخضع لها بعض الأقسام وقدم له المهندسين المشرفين نبذه عن الصيانة والمشاكل التي تعترض استكمالها.

