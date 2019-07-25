مدير مصلحة الأحوال المدينة بنغازي يشدد على ضرورة تسهيل إجراءات المواطنين

بنغازي-العنوان

وجه مدير مصلحة الأحوال المدينة بنغازي خاطبا رسميا لرؤساء مكاتب الإصدار والفروع والخدمية بفروع المصلحة ببنغازي وضواحيها، يطالب فيها عدم تعطيل المواطن وتسهيل اجراءاته.

وفي الخطاب، الذي اطلعت العنوان على نسخة منه، قال، المقدم أسامة الدرسي، اليوم الخميس، إن “خلال جولته التفتيشية للسجلات والمكاتب الخدمية تبين تعطيل اجراءات المواطن دون أسباب من قبل بعض الموظفين بالسجلات المدنية”.

وطالب مدير الفرع، بعدم تعطيل المواطن وتسهيل طلبات المواطن بشكل سريع واحترامه، كما طالب الموظفين بالتواجد في العمل حسب الدوام الرسمي المعمول به.

وأكد مدير الفرع، على ضرورة مراسلته شخصيا في حال نقص بالقرطاسية أو وجود مشاكل، مضيفا في الوقت نفسه بأنه في حال تعطيل أي اجراءات للمواطن أو التأخير في إنهاء المعاملات دون أسباب يعتبر مخالفة يعاقب عليها القانون وسيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك.

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