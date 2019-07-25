الدفاعات الجوية بالقوات المسلحة تسقط طائرة مسيرة تركية في الجفرة

الجفرة 25 يوليو 2019 (وال) – تمكنت الدفاعات الجوية بالقوات المسلحة من إسقاط طائرة تركية مسيرة بعد محاولة استهدافها لوحدات القوات المسلحة بمدينة الجفرة.

وقال الناطق الرسمي باسم القائد العام اللواء أحمد المسماري إن وحدات الدفاع الجوي أسقطت طائرة تركية تابعة لمليشيات مصراته بعد رصدها وتتبعها حتى دخولها قطاع المسؤولية القتالية شمال قاعدة الجفرة الجوية.

وتواصل القوات المسلحة التقدم وحداتها بجميع محاور القتال بالعاصمة طرابلس بعد إعطاء التعليمات من قبل القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة حفتر. (وال – الجفرة) ع ع

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