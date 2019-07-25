بتعليمات من معالي وزير الداخلية إبراهيم بوشناف .. انتشار أمني في بنغازي لضبط الخروقات

بنغازي 25 يوليو 2019 (وال) – بناء على توجيهات معالي وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف شهدت مدينة بنغازي، مساء الثلاثاء، انتشارا أمنيا عقب اجتماع عقده رئيس الغرفة الأمنية المشتركة مدير أمن بنغازي عميد عادل عبدالعزيز، مع رؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية بالمدينة.

وقالت المديرية في بيان إن الاجتماع تطرق إلى إعادة تفعيل الخطة الأمنية التي تستهدف تأمين المدينة بحيث تشمل كل الأجهزة الأمنية والقطاعات العسكرية المشاركة، ولتقييم الوضع الأمني، وسبل معالجة بعض الخروقات الأمنية، إضافة لإمكانية خلق آلية عمل وتعاون أمني مشترك بين كل القطاعات العسكرية والأمنية يستهدف من خلاله ضبط الشارع العام وضبط التجاوزات والخروقات الأمنية الحاصلة. (وال – بنغازي) ا م

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