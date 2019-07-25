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فخامة رئيس مجلس النواب يقدم التعازي لرئيس مجلس النواب التونسي في وفاة السبسي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طبرق 25 يوليو 2019 (وال) – أعرب فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عن تعازيه للشعب التونسي في وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي.

وأكد صالح في تعزيته الموجهة لرئيس مجلس النواب التونسي محمد الناصر أنه تلقى ببالغ الأسى والحزن نبأ وفاة السبسي معربا عن تعازي الشعب الليبي للشعب التونسي في هذا المصاب.

وأعلنت رئاسة الجمهورية التونسية في بلاغ لها اليوم, وفاة الباجي قائد السبسي إثر وعكة صحية تم نقله بموجبها ليلة أمس الأربعاء إلى المستشفى العسكري بالعاصمة. (وال – طبرق) ع ع

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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