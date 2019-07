نائب بالرئاسي يعترف.. نرحب بالدور التركي الداعم لنا في طرابلس

المتوسط

ناقش عضو المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق “محمد عماري زايد”، خلال لقائه اليوم الخميس، مع سفير تركيا لدى ليبيا “سرحات اكسن”، وضع المشاريع القائمة على تنفيذها الشركات التركية، وكيفية الاستفادة من الشركات التركية المتخصصة في توليد الطاقة لدعم شبكة الكهرباء في ليبيا.

وأعرب زايد عن ترحيبه وتثمينه للدور التركي الكبير الداعم لحكومة الوفاق في الأحداث الجارية في طرابلس.

من جانبه أكد “سرحات”، موقف بلاده الدائم لدعم حكومة الوفاق، والشعب الليبي.

جدير بالذكر أن القيادة العامة للجيش كانت قد أكدت في أكثر من مناسبة على الدور التركي الداعم للعناصر الإرهابية في ليبيا، مشيرة إلى السفن التي تم ضبطها تحمل على متنها شحنات من الأسلحة المختلفة، علاوة على عدم نكران تركيا لدورها الداعم للرئاسي في حربه ضد قوات الجيش الساعية لتطهير العاصمة طرابلس من العناصر الإرهابية وإحلال الأمن في المدينة.

من جانب آخر تحدث الناطق باسم الجيش اللواء أحمد المسماري في أكثر من مناسبة عن التدخل التركي والقطري المباشر في الشأن الداخلي الليبي وفي اتخاذ القرارات، معتبرين أن رئيس حكومة المجلس الرئاسي أحد الأذرع المهمة لتنفيذ سياساتها وطموحاتها في السيطرة على ليبيا ونهب ثرواتها، وهو ما كشف عنه المسماري في عدة مناسبات.

