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بلدية غات تؤكد تبعيتها للحكومة المنبثقة عن مجلس النواب

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – نفى المجلس التسييري لبلدية غات في بيان له تبعيته لحكومة الوفاق أو تأمين البلدية من قبل داخليتها ، مبيناً بأن جميع الكتائب العسكرية والمؤسسات والأجهزة الأمنية والشرطية منظوية بالكامل تحت الحكومة الشرعية المنبثقة عن مجلس النواب والقيادة العامة للقوات المسلحة .

بلدية غات أكدت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه على أنها لن تكون تحت ما وصفتها بـ”حكومة الاخوان والمليشيات المسلحة” الذين عاثوا في الارض فساداً .

كما شددت البلدية في ختام بيانها على رفضها التعامل مع من وصفتها بـ”حكومة الاعتمادات وسرقة المال العام التي تنتهج سياسة التجويع وشراء الذمم .

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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