«الرقابة الإدارية» تتابع أعمال الشركة العامة للكهرباء

قامت إدارة الرقابة على شركات النفط والطاقة، بهيئة الرقابة الإدارية، بمتابعة ميدانية لعمل الشركة العامة للكهرباء، للوقوف على آخر المستجدات في موضوع طرح الأحمال، والخطط الموضوعة لحل هذه المشكلة.

وتم تقديم شروحات عن الاستهلاك اليومي والفاقد، بكافة المناطق والمدن الليبية، والاطلاع على البيانات التفصيلية لعمل بعض المحطات، حيث أكد مدير الإدارة العامة للإنتاج، أن الأسبوع القادم سيبدأ عمل الوحدة الثالثة للمساهمة في تحسين الشبكة بالمنطقة الجنوبية.

