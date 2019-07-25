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«الرقابة الإدارية» تتابع أعمال الشركة العامة للكهرباء

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

قامت إدارة الرقابة على شركات النفط والطاقة، بهيئة الرقابة الإدارية، بمتابعة ميدانية لعمل الشركة العامة للكهرباء، للوقوف على آخر المستجدات في موضوع طرح الأحمال، والخطط الموضوعة لحل هذه المشكلة.
وتم تقديم شروحات عن الاستهلاك اليومي والفاقد، بكافة المناطق والمدن الليبية، والاطلاع على البيانات التفصيلية لعمل بعض المحطات، حيث أكد مدير الإدارة العامة للإنتاج، أن الأسبوع القادم سيبدأ عمل الوحدة الثالثة للمساهمة في تحسين الشبكة بالمنطقة الجنوبية.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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