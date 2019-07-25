بالتفاصيل.. تاورغاء تطالب النائب العام بكشف خبايا مقبرة جنات بمصراتة

طالبت رابطة أسر الشهداء والمفقودين والمعتقلين والمتضررين تاورغاء النائب العام بفتح مقبرة جنات بمصراتة والتي يتواجد فيها رفاة الكثير من المفقودين والمقتولين من أبناء تاورغاء ممن تم إحضار صور لأسرهم عام 2012 بعد التنسيق مع المنظمات الدولية ومنظمة الصليب الأحمر الدولي وسلمت للسلطة المحلية تاورغاء وعرض صورهم على لوحة الإعلانات بالمخيمات وبأرقام القبور التي دفنوا فيها وتم التعرف على أغلبهم من قبل ذويهم.

ودعا رئيس رابطة أسر الشهداء والمفقودين محمد رضوان في مذكرته الموجهة للنائب العام وكذلك وزير رعاية أسر الشهداء والمفقودين والجرحى لإجراء تحقيق شفاف حول واقعة وجود رفات اشخاص من أبناء تاورغاء ومعرفة مصير المفقودين وكيف تمت إجراءات دفنهم وإصدار شهادات وفاة لمن يثبت وفاته وتقديم المتهمين للعدالة

وطالبت الرابطة النائب العام بإصدار تعليماته للجهات المعنية بالبحث والتعرف علي المفقودين وسرعة البدء بمطابقة عينات الحمض النووي الخاص بأسر المفقودين بالجثث الموجودة بمقبرة جنات ومطالبتهم باستكمال أخذ باقي العينات من الذين لم يتمكنوا من إعطائهم عيناتهم ومخاطبة الجهات المعنية بوضع آليات للكشف عن مصير المفقودين دون تمييز وتشكيل هيئة قضائية مستقلة لذلك ومقابلة النائب العام لزيادة التوضيح حول بعض الملفات.

وأعربت الرابطة في مذكرة موجهة إلى النائب العام عن تحفظها على بعض المواد الخاصة بالمفقودين الواردة في الاتفاقين اللذين توصلت اليهما لجان الحوار بين مدينتي تاورغاء ومصراتة وهما الاتفاق الموقع بتاريخ 31 أغسطس 2016 والمعتمد من المجلس الرئاسي وكذلك ميثاق الصلح بين تاورغاء ومصراتة الموقع بتاريخ 3 يونيو 2018.

وأوضحت الرابطة أن المادة الرابعة الفقرة ج الواردة في الاتفاق الموقع في 2016 التي أشارت لجبر ضرر المفقودين من الطرفين خلال الفترة من 17 فبراير 2011 إلى 11 أغسطس 2011 دون الإشارة إلى آلية البحث عن المفقودين.

وأشارت الرابطة إلى أن الفقرة الرابعة الواردة بميثاق الصلح الموقع في 2018 المتعلقة بإلزام أهالي تاورغاء بتقديم المساعدة والإبلاغ عن أي مقابر جماعية داخل مدينة تاورغاء بالتعاون في البحث مع الجهات المختصة دون الإشارة إلى مصير المفقودين من أبناء تاورغاء الذين فقدوا أثناء أحداث عام 2011 وما بعدها.

وأعربت الرابطة عن تحفظها على الوثيقة لأنها جاءت دون طموحات أسر المفقودين من أبناء تاورغاء ومخالفة صارخة لحقوق الإنسان ولكل قواعد الصلح والسلم الاجتماعي وكذلك عدم حيادية التعامل مع ملف المفقودين.

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